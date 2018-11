Vigilance orange météo : les transports scolaires suspendus dans le Gard ce vendredi

Gard, France

Des cumuls de pluie de 50 à 80 mm sur les zones de plaine et le piémont cévenol, 100 à 120 mm localement. Le Gard sera ce vendredi en vigilance orange pluie, inondations et orages. Pour éviter que les élèves ne se retrouvent sur la route, le Préfet du Gard a décidé de suspendre les transports routiers scolaires pour la journée. Le rapatriement des élèves internes lui, sera effectué en matinée par les transporteurs (pour plus d'informations : 04 66 36 40 74 ). Les établissements scolaires seront ouverts et accueilleront les élèves.

Concernant les transports en commun, les lignes routières inter urbaines du réseau régional LIO sont suspendues pour la journée de ce vendredi.

De son côté, Tango informe que seules les lignes urbaines circuleront (T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 16).

Les lignes périurbaines et Tempo ne circuleront pas. Cela concerne les lignes : 11, 12, 21, 31, 32, 41, 42, 43, 51, 52, 61 et 62 . Les lignes de 70 à 87 ne circuleront pas.

Le parking relais de Calvas sera fermé.

Les trains eux circulent normalement.