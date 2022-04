Vigilance orange neige : appel à la prudence sur les routes de la Loire et de la Haute-Loire

La Loire et la Haute-Loire sont en vigilance orange pour la neige et le verglas jusqu'à samedi 16h. Les autorités appellent à la prudence sur les routes.

Depuis ce vendredi, les deux départements de la Loire et de la Haute-Loire sont placés en vigilance orange pour la neige et le verglas. Une vigilance qui devrait durer jusqu'à ce samedi 16h. Les autorités appellent à la prudence, et demandent aux habitants de ne pas prendre la voiture quand cela est possible.

Le vent complique le déneigement

La neige de ce samedi s'ajoute à celle tombée la veille. A la différence prêt qu'elle tourbillonne. Avec les rafales de vent, des congères apparaissent. Ce sont des reliefs, parfois épais qui se forme. "Le vent et la neige en continue, ça fait que les routes sont de nouveau enneigées à peine les 45 déneigeuses passées", explique Yves Dadole, en charge des routes sur le département de la Loire.

A Saint-Etienne, la priorité est donnée aux axes principaux, "les entrées de villes, d'autoroutes et les grands axes", comme l'explique Marion Saumet, directrice du service cadre de vie au PC Neige à la ville. Ceux-ci sont circulables, toujours en restant très prudent. Pour les axes secondaires, c'est un peu plus compliqué. Il a déjà neigé ce vendredi, donc "les gens ont eu du mal à se garer ce qui rend les interventions plus compliquées".

Au niveau des transports en commun, la circulation est aussi difficile. A 9h30, aucune ligne de bus ne circulait à Saint-Etienne et dans la vallée de l'Ondaine. Le tram par contre circule normalement. La circulation est délicate autour de Saint-Etienne, sur l'A72 et sur la N88.

"Le plus gros épisodes neigeux de cet hiver"

C'est "le plus gros épisodes de ce type de tout l'hiver", explique Yves Dadole. La situation est similaire dans la Haute-Loire, notamment dans l'est du département. Une centaine d'agents du département sont à pied d'œuvre pour déneiger les routes. La préfecture a interdit la circulation des camions de plus de 7.5 tonnes ont interdiction de circuler jusqu'à 12h. Un appel à la prudence là aussi. Plusieurs véhicules ont fait des sorties de route, heureusement sans gravité. Les autorités rappellent qu'il faut que que les véhicules soient équipés des équipements spéciaux, comme les pneus hiver et les chaines.