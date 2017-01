Vigilance orange neige et verglas en Franche-Comté : prudence sur les routes

Toute la Franche-Comté est en vigilance orange à la neige et au verglas depuis vendredi 13 janvier à midi. Des chutes de neige importantes sont annoncées à partir de la fin de journée. Météo France et les préfectures incitent à la prudence dans les déplacements.

Après une première alerte aux vents violents, jeudi 12 janvier, qui a occasionné des coupures de courant en Franche-Comté, dix départements de l'est de la France, dont les quatre départements francs-comtois, sont, depuis ce vendredi midi, en vigilance orange à la neige et au verglas. Ce qui signifie notamment que les Francs-Comtois sont appelés à restreindre leurs déplacements et à respecter les limitations de circulation. Dans la journée de vendredi, des accidents se sont produits dans le Doubs, notamment sur l'autoroute A36 qui a été bloquée pendant une heure à la hauteur de Voujeaucourt.

Des chutes de neige devraient se produire à partir de la fin d'après-midi et se prolonger jusqu'à samedi matin. La préfecture du Doubs annonce pour toute la Franche-Comté une épaisseur d'1 à 3 cm en plaine, de 5 à 10 cm voire plus dès 300 à 400 m, de 10 à 20 cm sur les plateaux et de 20 à 30 cm en montagne. Les équipements spéciaux sur les véhicules sont bien-sûr recommandés.

A cause de ces prévisions, le trafic des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes a été suspendu sur certains axes du département de la Haute-Saône. Le détail des routes concernées se trouve sur le site de la préfecture.

VOIR AUSSI : CARTE - En temps réel, la circulation en hiver sur les routes de Franche-Comté

Météo France met également en garde contre les risques d'intoxication au monoxyde de carbone à cause des chauffages mal réglés : évitez, notamment d'obstruer les bouches d'aération.

Mais les chutes de neige et les températures glaciales ne sont pas seulement une source de dangers. Elles font le bonheur des organisateurs de la coupe du monde de combiné nordique à Chaux-Neuve qui se tient les 21 et 22 janvier. Elles sont aussi une source d'émerveillements dans la nature, à condition de prendre ses précautions.