Vigilance orange neige : les poids lourds interdits sur l'A7 dans la Drôme

C'est un épisode de neige significatif qui est en cours ce vendredi après-midi et jusqu'en soirée. 5 à 10 centimètres sont attendus au nord de l'Ardèche et de la Drôme. La vigilance orange est activée pour neige et verglas jusqu'à 6 heures samedi matin. Sur l'A7, la difficulté, c'est le passage du col du grand boeuf à la hauteur de Saint-Uze (entre les sorties Tain et Chanas) qui commence à être enneigé. Pour éviter que des poids lourds ne se mettent en travers des voies, les camions de plus de 7 tonnes 5 n'ont pas le droit de circuler sur l'autoroute dans la Drôme.

En provenance du sud, un stockage de poids lourds a commencé dans le Vaucluse, sur l'aire autoroutière de Mornas. Ce stockage est prévu jusqu'à Bollène. En provenance du nord, les poids lourds sont stockés à la hauteur de Vienne-Reventin. "Les gendarmes leur feront faire demi-tour s'ils arrivent à Valence" précise l'escadron départemental de sécurité routière.