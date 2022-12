Vigilance orange neige-verglas : pas de transport scolaire dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle

Compte-tenu des prévisions météorologiques et de l'épisode de neige et de verglas attendu dans les deux départements, les préfectures des Vosges et de Meurthe-et-Moselle interdisent les transports scolaires ce mercredi 14 décembre.