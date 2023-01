Vignette Crit'air à Toulouse : quelques dizaines de verbalisations

Depuis la mise en place de la ZFE le 1er mars 2022, quelques dizaines de procès-verbaux ont été dressés à Toulouse. La phase de pédagogie va durer jusqu'à 2024 mais elle n'empêche pas les amendes.

Vignette obligatoire

En novembre dernier à peine 623 000 véhicules possédaient une vignette Crit'air en Occitanie, les chiffres réactualisés ne sont pas connus.

Depuis le 1er janvier 2023, tout véhicule qui circule au sein de la ZFE de Toulouse est supposé avoir sa vignette Crit'air, mais tout le monde ne l'a pas. Au nord de Toulouse sur le parking-relais de Borderouge, c'est flagrant. Manon n'a pas acheté sa vignette et n'est vraiment pas certaine d'en avoir besoin : "est-ce-que ça sert à quelque chose si je prends le métro et que je ne me gare jamais en centre ville ?". La réponse est "non", sauf sur le parking de Borderouge qui est justement inclus dans la ZFE, idem pour les parkings des Argoulets et de Basso-Cambo.

A regarder les pare-brise autour de Manon, elle n'est pas seule dans ce cas. Absence totale de vignette sur une bonne moitié des véhicules. Sans compter les automobilistes comme Ryan qui s'y sont pris à la dernière minute : "elle est commandée en retard, j'ai complètement oublié, c'est ma copine qui m'y a fait penser"

Il faut vraiment avoir la peur du gendarme ou un entourage bien informé pour avoir commandé sa vignette avant le 1er janvier : "ça fait tellement longtemps que je l'ai que je n'y fais plus attention" sourit Monique, "c'est ma mère qui m'a dit de le faire" récite Clément, "c'est mon ami qui m'a rappelé de faire les démarches sur internet c'est rapide et pas cher" conclut Gaeele.

Les policiers sont autorisés verbaliser en cas d'absence de vignettes

Avoir sa vignette Crit'air dès aujourd'hui préserve de l'amende, car même si on est dans une phase de pédagogie, un policier qu'il soit municipal ou national est en droit de vous verbaliser dans le cas où vous commettriez une infraction quelconque et qu'en plus vous n'auriez pas de vignette.

Le montant de l'amende peut aller de 68 euros (absence de vignette) à 135 euros (si la vignette est inexacte, qu'il y a fraude). Depuis le 1er mars 2022, date de l'entrée en vigueur de la ZFE et date depuis laquelle les utilitaires Crit'air 4 et 5 sont interdits, la préfecture de Haute-Garonne indique que "quelques dizaines d'infractions ont été verbalisées".

Quant aux contrôles automatiques permettant de relier les plaques d'immatriculation aux vignettes Crit'air, ils sont repoussés à 2024.