Vignette Crit'Air : consultation lancée à Nancy et mise en oeuvre envisagée au printemps 2020

Une consultation sur la vignette Crit'Air est lancée dans le Grand Nancy cette semaine. Elle va durer deux mois, jusqu'au 2 février prochain. Ce certificat de couleur indique le niveau de pollution de votre véhicule. En cas de circulation différenciée, les voitures les plus polluantes devront rester au garage.

La pollution atmosphérique est "la troisième cause de mortalité en France après l'alcool et le tabac, rappelle Valérie Debord. La vice-présidente de la Métropole du Grand Nancy en charge du développement durable était l'invitée de France Bleu Lorraine ce mercredi matin. La pollution aux particules fines est responsable de 48.000 décès prématurés en France. Il faut qu'on tienne notre rôle en termes de santé publique".

Après la consultation publique, le dispositif Crit'Air pourrait être mis en place au printemps prochain, déclare l'élue. La circulation différenciée pourra ensuite être déclenchée par la préfecture en cas de pollution majeure sur plusieurs jours. Dans ce cas, seuls les véhicules étiquetés de 0 à 3 seront autorisés à rouler. Les autres devront rester au garage. Cette circulation différenciée s'appliquera sur l'ensemble de la métropole du Grand Nancy, en excluant l'A31 et l'A33.

"Il faut aussi faire réfléchir sur l'achat d'un nouveau véhicule pour qu'il soit dans les critères qui permettent de circuler," ajoute Valérie Debord. "Ce dispositif est discriminant, répond Philippe Thomardel, directeur de l'Automobile Club Lorrain. La voiture électrique ok, mais c'est un investissement de plus de 20.000 euros. Qui est capable de mettre 20.000 euros dans une deuxième voiture ?"

"Crit'Air pénalisera les gens qui n'ont pas les moyens. Expliquez aux gens que leur voiture pollue et qu'ils ne peuvent plus circuler, c'est un discours qui n'est pas acceptable pour ceux qui ont des voitures anciennes et qui n'ont pas les moyens de les changer".