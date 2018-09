Rennes, France

Vignette Crit’air, Kezaco ?

Cette petite vignette de couleur à coller sur votre pare-brise n’est pas nouvelle en France. Des villes comme Paris, Grenoble ou Strasbourg l’ont déjà adoptée. Elle permet de rouler en cas de pic de pollution, et de différencier différents types de véhicules, plus ou moins polluants.

Il existe six vignettes :

- Une vignette verte pour les véhicules qui n’émettent aucune pollution, comme les voitures électriques.

-Puis une vignette par catégorie de véhicules selon l’ancienneté et la motorisation. De 1 pour la voiture la plus propre, à 5 pour la plus polluante.

-Enfin il existe une hors catégories pour les véhicules les plus anciens.

Les vignettes selon votre véhicule - Préfecture d'Ille-et-Vilaine

Qui peut rouler dans Rennes en cas de pics de pollution ?

Il faut savoir que la ville de Rennes est concernée par des épisodes de pollutions intenses selon l’hiver. En cas de pic de pollution, c’est la préfecture qui enclenche la procédure de circulation différenciée.

Au 4ème jour de l’épisode, ce sont les véhicules hors catégories qui seront interdits de rouler dans Rennes intra-rocade (en effet la rocade n’est pas concernée par ce dispositif).

Au bout du 6ème jour, cela concernera les voitures aux vignettes 4 et 5.

Comment j’obtiens ma vignette ?

Tout simplement en allant sur le site www.certificat-air.gouv.fr. Vous devez remplir un formulaire avec les informations présentes sur la carte grise de votre véhicule. La vignette coûte 3,62 euros et sera envoyée à votre domicile, et est valable dans toutes les villes ayant déjà adoptée le système de circulation différenciée. Attention aux arnaques, plusieurs faux-sites proposent des vignettes hors de prix.

Quelles alternatives à la voiture ?

Vous pouvez toujours privilégier le covoiturage. Plusieurs aires sont disponibles autour de la ville.

Rennes Métropole a aussi mis en place le Pass Qualité Air. Un ticket unique à 1€50 valable toute la journée et qui donne accès à tous les transports en communs (bus, métro etc.)

Et enfin pour les plus sportifs, il y a toujours le bon vieux vélo pour des petits trajet