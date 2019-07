Vignettes Crit'air : où en est-on après le pic de pollution en Isère ?

Le pic de pollution a-t-il réveillé les automobilistes qui n'avaient pas leur vignette Crit'air ? Après six jours de circulation différenciée et des amendes pour celles et ceux qui n'avaient pas le fameux macaron sur le pare-brise, on assiste en Isère à une avalanche des demandes de vignettes.

Où en est-on des vignettes Crit'air après le pic de pollution en Isère ? La circulation différenciée est levée depuis mardi mais pendant six jours les véhicules qui ne disposaient pas des bonnes vignettes, ou qui n'avaient pas de vignette du tout, ne pouvaient pas circuler sous peine d'amende. Ça a beaucoup surpris ceux qui n'avaient pas commandé la leur malgré le fait qu'elle soit obligatoire. On fait le point sur la situation.

Une avalanche de demandes

Les chiffres sont frappants. Le 24 juin, 312 personnes ont commandé leur vignette en ligne. Le lendemain, début du pic de pollution, on monte à 1.514 demandes. Enfin, quand la circulation différenciée est activée le 26 juin et que des contrôles de police sont mis en place avec amende à la clé, tout le monde se réveille ! Le jour même 4.459 demandes sont enregistrées et le 7.103 le lendemain. Au total sur une semaine de pollution c'est 34.653 vignettes qui ont été vendues.

Les demandes de vignettes Crit'air ont bondi lors du pic de pollution en Isère © Radio France - Nicolas Joly

Une démarche 100% en ligne

Autant de conducteurs qui n'avaient pas fait leur demande, alors que la vignette est obligatoire en Isère depuis l'année dernière. Peut-être n'avaient-ils pas conscience de cette obligation, comme certains auditeurs l'ont fait remarquer sur nos réseaux sociaux. Peut-être leurs voitures étaient-elles trop vieilles, car les véhicules de plus de 20 ans qui n'ont pas de carte grise "type collection" ne sont pas éligibles à la vignette.

Des contrôles de police ont été effectués dans la métropole grenobloise lors du pic de pollution. Pour ceux qui n'avaient pas de vignette, c'était 68 euros d'amende ! © Radio France - Gérard Fourgeaud

Ou peut-être ont-ils eu des difficultés à la commander en ligne. Car il faut désormais passer par le site internet du ministère de la Transition écologique pour la commander. La démarche est simple mais "les personnes âgées, que ce soit simple ou compliqué c'est internet donc elles n'y arrivent pas forcément", admet Anaïs, médiatrice numérique à la Préfecture de l'Isère. Ces derniers jours, elle a aidé des seniors à réaliser leur démarche en ligne. "On leur explique tout ce qu'on fait, pour qu'ils soient au courant de ce qu'il se passe. On le fait à leur place mais il ne faut pas qu'ils soient dans le flou."

Attention toutefois quand vous faites votre demande sur internet. La vignette coûte 3,62€ frais de port compris sur le site officiel du ministère. Mais certains sites la proposent pour un prix allant jusqu'à plus de 24 euros.

Des véhicules de la ville sans vignette

Les démarches ont beau être simples, on trouve encore des véhicules non-équipés de vignettes Crit'air, y compris dans les services de la ville de Grenoble. C'est ce qu'affirme un agent du contrôle du stationnement, qui a tenu à rester anonyme : "Il y a trois véhicules affectés au contrôle du stationnement, dont deux qui n'ont pas de vignette. Ce sont des véhicules trop vieux et en plus ce sont des diesel. Dès que la circulation différenciée est activée, ils ne sortent plus et restent au garage."