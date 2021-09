Village des mobilités : Le Mans Métropole présente ses ambitions pour le vélo

Le Mans Métropole veut bâtir environ 120 km de pistes cyclables d'ici 2030, c'est le projet "Chronovélo" qui était présenté ce dimanche 19 septembre au village des mobilités. Sur le quai Louis Blanc, cet événement rassemblait plusieurs stands et animations sur le sujet en clôture de la semaine des mobilités alternatives.

L'ambition est donc d'atteindre 300 km de réseau en 2030. "On va reprendre le réseau cyclable actuel, en l'augmentant, mais aussi en améliorant les connections existantes", explique Kévin Hellequin, chargé de mission transport à la métropole. "Aujourd'hui nous avons de nombreuses liaisons cyclables pas forcément reliées les unes aux autres."

La continuité du réseau

"Il y a de plus en plus de pistes, mais très souvent quand on arrive à un endroit dangereux comme un carrefour ou un rond-point, il n'y a plus rien", raconte Bénédicte une cycliste au quotidien. "Tant qu'on n'aura pas de continuité, trop de gens hésiteront à faire du vélo car ils ne sentent pas en sécurité."

Un aspect crucial pour cet mancelle, d'autant que le projet est ambitieux : relier entre elles les 19 communes de la métropole, avec la possibilité de faire par exemple Fay-Champagné en vélo sans aller sur les voies de circulation ni la chaussée.

Des destinations identifiées

Pour le moment, les détails restent vagues, les études ne commencent que début octobre. "On a des axes identifiés, mais on a plus travaillé sur les destinations qu'on visait, les grands établissements recevant du public comme les mairies, les lycées, les collèges, les écoles, etc." énumère Kévin Hellequin. "On veut que ce soit utile à la population et pas des traits sur la carte."

La consultation publique débutera l'année prochaine avec des travaux prévus pour 2024. Certaines portions de pistes vont être réalisées plus tôt dans le cadre d'autres chantiers comme celui du secteur Voltaire/Cordelet/Rhin-et-Danube.