Villedieu-sur-Indre : Début des travaux, la déviation routière sera livrée en 2025

Six ponts, un giratoire et 6.5 kilomètres de route toute neuve, ce chantier géant va s'étaler sur deux ans. Le département finance le tout à 100 % et va utiliser 40 % de son enveloppe d'investissement, soit 25 millions d'euros, pour délester massivement la circulation du bourg de Villedieu-sur-Indre.

Excédés par le vrombissement incessant des véhicules dans le centre de Villedieu, les habitants sont soulagés à l'idée de voir les camions bientôt contraints de dévier leurs itinéraires afin de retrouver un peu de tranquillité et de qualité de vie. La maire Xavier Elbaz évoque même des coupures de courant et d'Internet à cause des poids lourds. Le chantier de cette déviation a été lancé du temps de Louis Pinton, ancien président de conseil départemental (alors encore appelé Conseil général). Les travaux commencent donc enfin après de nombreuses difficultés.

L'inquiétude pour le commerce

Et des inquiétudes demeurent encore. L'une d'elles serait la chute brutale du commerce à Villedieu-sur-Indre, effet mécanique de l'assèchement de la fréquentation routière. La plupart des habitants rencontrés partagent ce double sentiment fait de soulagement et d'inquiétude. Céline, une commerçante avance l'idée d'une déviation obligatoire pour les seuls routiers. Ce qui laisserait alors le bourg libre aux automobilistes sans s'interdire la possibilité de faire un arrêt dans la ville. Laurent "100 % théopolitain" estime que les habitants des environs continueront de s'arrêter. Hervé, un routier de passage une quinzaine de fois par an, lui, s'insurge contre ce qui à ses yeux revient, ni plus ni moins, à une interdiction des routiers en ville, les obligeant à ne conduire que sur autoroute.

Face aux inquiétudes sur une possible chute du commerce pour sa ville, le maire Xavier Elbaz fait savoir qu'au contraire, il entend profiter de cette occasion pour relancer les activités pour " transformer la traversée grâce à un travail sur la voirie, les réseaux et les façades ".

Un chantier technique

Ce chantier est par ailleurs assez technique concède le directeur général adjoint du département Christophe Courtemanche, car il s'agit de retirer des milliers de mètres cube de terre tourbée, dans la vallée de la Trégonce. Les équipes du département ont mis toutes les chances de leur côté en commençant l'ouvrage à cette période de l'année, car ce matériau est plus compliqué à enlever quand vient la pluie. D'ailleurs, il le précise "une route ne peut pas coller au terrain", et elle doit s'adapter pour éviter des "pentes inacceptables pour les poids lourds", il faut donc creuser et parfois remblayer. Il s'agit de traverser deux routes départementales sans carrefours à niveaux "donc il faut passer parfois au-dessus ou en dessous". Enfin, ce chantier va nécessiter des déplacements de réseaux et la réalisation de déviations provisoires des RD 27 et 64E.

Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l'Indre sur le Chantier de la déviation de Villedieu © Radio France - Alexandre Mottot

Les 10.000 véhicules/jour de la RD 943 ne se retrouveront pas tous sur cette déviation. D'après une estimation, quelques 6.000 à 7.000 véhicules seront déviés, parmi lesquels tous les poids lourds, qui seront tous "captés" par la nouvelle construction. La patrie restante du trafic concerne les habitants et riverains de Villedieu et alentours. Les autres automobilistes en transit ou en trajet domicile-travail devraient rester estime Christophe Courtemanche. De quoi donc rassurer les uns sur l'efficacité de la déviation et quelques autres sur le maintien d'un flux de visiteurs.

Par ailleurs, le département de l'Indre va compenser deux années de pertes de récolte pour les exploitants agricoles concernés par les travaux traversant leurs champs, Le département compensera aussi l'équivalent du foncier perdu sur les surfaces en travaux. Le chantier va durer jusqu'en 2025.