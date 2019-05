Villedieu-sur-Indre : "pause motarde" sur la route du Grand Prix de France

Villedieu-sur-Indre, France

Aux petits soins pour les motards ! L'association Berry Esprit Motard, qui compte plus de 130 adhérents dans l'Indre et Cher, a organisé vendredi et ce samedi jusqu'à 14 heures, une opération à destination de ces nombreux motards qui ont pris la route du Grand Prix de France ce week-end au Mans. En partenariat avec la Sécurité Routière ou encore le concessionnaire Dafy Moto à Cap Sud, des stands ont été dressés dans le centre de Villedieu-Sur-Indre : " Quand les motards s'arrêtent, on leur propose un petit café ou même un casse-croûte et pour les motos, on peut vérifier la pression les pneus, proposer un graissage de chaînes et divers contrôles " explique Thierry Machet, le président de l'association Berry Esprit Motard.

Une "pause motarde" et une pincée de prévention

Une "pause motarde" qui est aussi l'occasion de faire de la prévention et de l'information pour faire évoluer les comportements : " Ils ne représentent que 2% du trafic mais les motards, c'est un quart des tués sur la route " rappelle Eric Chalmain de la préfecture de l'Indre ; le "monsieur moto" du département souligne l'importance de faire de la pédagogie sur les mesures prises par l'état pour une population très vulnérable sur les routes. Pour ce déplacement au Mans, le risque, c'est le retour dimanche soir : " On leur demande s'ils ont pris leur lundi, pour repartir dans les meilleures conditions "

Eric Chalmain, le "Monsieur moto" de la préfecture de l'Indre et Thierry Machet, président de l'association Berry Esprit Motard © Radio France - Régis Hervé

Information, prévention restauration pour le pilote et révision pour la machine : Berry Esprit Motard et la préfecture de l'Indre ont mis les petits plats dans les grands pour que ce déplacement au Grand Prix de France reste un bon souvenir pour les motards.