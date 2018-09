L'extension de la ligne C du tramway bordelais jusqu'au Pont de la Maye, à Villenave d'Ornon, sera mise en service fin janvier 2019. Un tronçon supplémentaire d'un kilomètre 400 va être ouvert, et un parc-relais de 750 places créé de l'autre côté de la Rocade, le plus grand de l'agglomération.

Villenave-d'Ornon, France

Hervé Lefèvre, le directeur général de Kéolis Bordeaux, est l'invité spécial de France Bleu Gironde ce mardi matin entre 8h et 8h 30. Avec lui, nous faisons le point sur les nouveautés en cette rentrée sur le réseau TBM dans l'agglomération bordelaise. Un réseau dont la fréquentation ne cesse d'augmenter et qui continue d'étendre sa toile.

à lire Encore 10% de hausse de fréquentation en 2018 dans les bus et tramways de Bordeaux

Fin janvier sera mise en service l'extension de la ligne C, entre le lycée Vaclav Havel, à Bégles, et le Pont de la Maye, au delà de la Rocade. Ce sont 1,4 km de ligne supplémentaire qui vont être livrés route de Toulouse, avec deux nouvelles stations, dont l'une située à deux pas de la poste de Villenave d'Ornon.

La future station devant la poste de Villenave d'Ornon © Radio France - Pierre-Marie Gros

Les travaux , lancés début 2017, entrent dans leur dernière ligne droite. Les voies du tram, comme les stations, sont toujours en chantier. "C'est long, très long, reconnaît Maïté, qui habite près de l'hôtel de ville; nos trottoirs ressemblent encore à des tranchées, mais heureusement, tout cela est bientôt terminé." Mais cette retraitée retrouve vite le sourire lorsqu'elle explique que l'un des nouveaux arrêts se trouvera sous ses fenêtres. "Là, je dois marcher jusqu'au Lycée Vaclav Havel pour prendre le tram et me rendre dans le centre de Bordeaux. Après, je l'aurai sous la main."

La construction de la ligne du tramway route de Toulouse, en direction de la Rocade © Radio France - Pierre-Marie Gros

Caroline réside elle aussi dans le quartier . "Pour l'instant, j'habite assez loin des arrêts de tram, mais là, je serai à moins de cinq minutes. Je vais pouvoir me déplacer plus facilement , sans prendre ma voiture. Cela va notamment m'aider dans ma recherche d'un nouveau travail."

Pour moi, le tramway à moins de cinq minutes de chez moi, ce sera top - Caroline habite près de la mairie de Villenave d'Ornon

"J'aurai le tramway à portée de main" Copier

Les commerçants du secteur voient aussi d'un bon oeil l'arrivée du tramway, comme Lionel, responsable d'une boulangerie route de Toulouse. "Déjà, on a connu une hausse de fréquentation avec les ouvriers du chantier, et les gens qui attendront le tram pourront toujours venir boire un café ou prendre une petite viennoiserie" explique-t-il.

Le parc-relais de l'avenue des Pyrénées sera, avec 750 places, le plus grand de l'agglomération bordelaise © Radio France - Pierre-Marie Gros

Pour passer au dessus de la Rocade bordelaise, un pont spécialement dédié a été construit. Et à côté du futur terminus, situé près du centre commercial du Pont de la Maye, un parc-relais est en cours d'achèvement. Construit sur quatre niveaux, et d'une capacité de 750 places, ce sera le plus important de la métropole. Tous les automobilistes qui arrivent du sud de l'agglomération, notamment de Cadaujac et de la Brède, auront ainsi un accès facilité au réseau du tramway. " J'habite le Lot et Garonne, je viens régulièrement à Bordeaux, et ce nouveau parc-relais, je l'utiliserai, raconte Sébastien. S'il n'y a pas de parc-relais, c'est impossible. D'autant que les parkings en centre-ville coûtent très chers."

Les essais sur cette nouvelle portion de la ligne C débuteront dès le mois d'octobre, pour une ouverture prévue donc dans quatre mois.