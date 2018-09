Villeneuve-lès-Maguelone, France

"Une simple halte de 2 minutes peut faire notre bonheur." A Villeneuve-lès-Maguelone, un collectif s'active depuis plusieurs semaines pour demander des arrêts de trains supplémentaires, à des horaires adaptés. Une pétition a déjà recueilli 500 signatures.

Le problème, selon le collectif, vient du fait que les quelques TER qui s'arrêtent là bas ne s'arrêtent pas aux bonnes heures, le matin et le soir. C'est surtout vrai pour tous ceux qui travaillent ou qui vont à l'école. Les trains sont "trop tôt ou trop tard" regrette Marina Dieryckx, la fondatrice du collectif.

On est une petite ville certes, mais on a aussi le droit d'avoir accès aux transports en commun- Marina Dieryckx

Vincent, 16 ans, est l'exemple parfait de l'usager mécontent. Il est de Villeneuve, suit une formation en alternance à Sète et il prend le TER tous les jours. "Le matin j'en ai un à 7 heures 20, je ne commence pas avant 9 heures et la plupart du temps à 11 heures. Je sais pas quoi faire à part boire un café." Vincent passe une demie-heure dans le train, faites le calcul...

Entre 4 et 8 minutes en train. Environ 1 heure en bus ou en voiture

Noël Segura, le maire de la commune met en avant tous les avantages à privilégier le TER : "avec le train, nous sommes à 4 minutes de la gare de Montpellier. Aujourd'hui un bus, suivant la circulation, ça va être 30-45 minutes et en voiture, c'est à peu près pareil." Beaucoup plus rapide, beaucoup plus écologique, Marina Dieryckx est persuadée que l'attente est grande parmi les quelque 10.000 habitants de la commune. Elle demande juste à la Région et à la SNCF de les écouter afin "qu'ils voient qu'il y aurait des abonnements en plus, donc finalement ce serait aussi bénéfique pour eux."

Aujourd'hui, il y a cinq TER par jour dans les 2 sens entre Villeneuve-les-Maguelone et Montpellier.