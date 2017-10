Villeneuve-Saint-Georges : le nouveau chantier sur la N6 va compliquer la vie des automobilistes

Un nouveau chantier entre la gare et le pont de Villeneuve, sur la N6, à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), commence ce mardi. Le réaménagement de la place Pierre Sémard doit permettre de fluidifier le trafic. Pour l'instant, il est fortement conseillé aux automobilistes d'éviter le secteur.

A Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), une nouvelle phase du chantier sur la nationale 6, entre la gare et le pont de Villeneuve débute ce mardi. Les travaux ont commencé le 10 juillet 2017 et devraient se terminer fin décembre. D'ici là les automobilistes vont devoir faire preuve de patience. Ce réaménagement est destiné à fluidifier la circulation. L'investissement est de 3,4 millions d'euros assuré par l'Etat et la Région. Il s'agit de se débarrasser de l'un des plus gros points noirs d'Ile-de-France.

Réduction des voies et embouteillages

En septembre 2017, le nombre de voies sur la N6 avait déjà été réduit au nord de la place Sémard. Une seule voie était disponible dans le sens province-Paris. Cette fois c'est au sud qu'une voie est supprimée dans le sens Paris-province. Des fermetures de nuit sont aussi prévues entre le 16 et le 24 novembre 2017. La Direction des routes d'Ile-de-France (Dirif) conseille d'emprunter les grands axes comme l'A86, la N19 ou encore la Francilienne pour ne pas engorger la zone de travaux."Encore faut-il pourvoir le faire", répondent les automobilistes. Suivant leur destination, certains n'ont pas le choix et doivent passer par cette zone et subir des embouteillages monstres durant plusieurs semaines encore.

Chaque jour, en moyenne, 44.000 véhicules passent par là

La Dirif a lancé ces travaux pour tenter d'éradiquer les bouchons du secteur. Le chantier est destiné à réaménager le carrefour. Un giratoire va être créé au niveau de la place Sémard. Il y aura un pôle bus pour déposer les voyageurs et des feux tricolores vont protéger des passages piétons surélevés. Au niveau du pont la Dirif teste la suppression du tourne-à-gauche depuis le sud. Sur l'avenue de Melun, la voie pour tourner à gauche va être aussi allongée avant le feu pour rendre la circulation plus fluide direction Melun.