Villes cyclables en Bretagne : Rennes, Séné, Lorient, Pleuven, Saint-Lunaire plébiscitées par la FUB

Dans le baromètre 2021 des villes cyclables, plusieurs communes bretonnes sont félicitées. Rennes est troisième sur le podium derrière Grenoble et Strasbourg. Séné, Lorient, Pleuven, ou encore Saint-Lunaire figurent en bonne place au classement établi par la Fédération des usagers de la bicyclette.

La Fédération des usagers de la bicyclette publie son troisième baromètre des villes cyclables 2021. Rennes figure sur le podium, à la troisième place, derrière les deux bons élèves Grenoble et Strasbourg dans la catégorie des grandes villes. La maire de Rennes, Nathalie Appéré estime que "ce classement reflète l'ambition politique et les moyens déployés en faveur de la pratique du vélo".

Lorient se classe 10ème dans le top-10 des villes moyennes. Séné près de Vannes se distingue aussi à la troisième dans la place dans la catégorie "communes de banlieue". Pleuven dans le Finistère, et Saint-Lunaire sur la Côte d'émeraude sont cinquième et sixième de la catégorie "bourgs et villages".

La plus grande enquête citoyenne sur le vélo dans le monde

Le baromètre de la FUB est réalisé grâce à une enquête participative. Il permet de mesurer le niveau de satisfaction des cyclistes, les attentes en matière d'aménagement et de sécurisation des pistes cyclables. L’édition 2021 a recueilli 277 384 réponses. Seules les communes ayant atteint un minimum de 50 réponses de cyclistes ont été classées. La Fédération voit ce baromètre comme "la plus grande enquête citoyenne sur le vélo dans le monde".