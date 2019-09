Vilvolt le service de location de vélo à assistance électrique de l'agglomération d'Epinal

A l'occasion des Folles Journées du Vélo ce week-end,, la Communauté d'Agglomération d'Epinal présente un nouveau service de location de vélos à assistance électrique. Son nom "vilvolt" pour villes et villages à vélo électrique. Ce service sera opérationnel dès le mois prochain.

epinal

Le vélo polyvalent de la célèbre marque vosgienne "Moustache" est équipé pour les trajets de tous les jours, notamment une sacoche et un antivol. Il sera loué sous caution à toute personne âgée de plus de 16 ans, pour une période de 3 mois renouvelable jusqu'à 1 an, selon les disponibilités.

Service pratique. Le vélo pourra être livré et récupéré à domicile. Il sera révisé 2 fois par an, pour assurer un bon fonctionnement du parc.

Les tarifs serons différenciés selon les saisons. 35 euros pour 3 mois du 21 septembre au 20 mars et 45 euros du 21 mars au 20 septembre. Comptez 20 euros supplémentaires si vous renouvelez la location.

En fonction des demandes le nombre de vélos, 50 dans un premier temps, pourra être revu à la hausse dès l'année prochaine. Réservation possible ce wee-end sur le stand des Folles Journées du Vélo à Epinal.