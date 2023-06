Vinci Autoroutes offre cet été 20% de remise sur le péage

Sur son site internet Vinci Autoroutes, qui gère notamment les autoroutes A10, A11 ou A7 et l'A8 dans le sud de la France, annonce une offre pour cet été**" 20% de remise sur le péage aux utilisateurs de chèques-vacances".**

Et il est possible d'alimenter son abonnement télépéage Ulys Liber-t Vacances au moyen de chèques-vacances entre le 15 juin et le 31 juillet, de 20 euros à 250 euros, bénéficiera de la part de Vinci Autoroutes d'un abondement de 20% de la somme versée. Le montant crédité pourra servir pour le règlement de tout trajet autoroutier futur, qu'il soit effectué cet été ou plus tard".

L'A 8 très empruntée au niveau de la traversée de Nice : 50 000 véhicules tous les jours traversent le Var en direction de l'Italie.

Selon le communiqué "Alors que l’inflation continue d’impacter le budget des Français, VINCI Autoroutes a décidé de reconduire et amplifier le geste déjà mis en œuvre l’année dernière pour préserver le pouvoir d’achat des usagers.