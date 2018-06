Nantes, France

Le contrat de concession de l'aéroport de Nantes conclu entre l'Etat et Vinci va être résilié, le gouvernement a confirmé mardi soir l'information publiée quelques heures plus tôt par le journal Le Télégramme, ce contrat avait été signé en 2010 pour une durée de 55 ans, il prévoyait la concession de Nantes Atlantique et à terme celle du nouvel aérogare de Notre-Dame-des-Landes.

Le gouvernement a suivi l'avis du Conseil d'Etat

En janvier dernier, l'abandon du projet de transfert a changé la donne et de fait, a modifié les termes mêmes de ce contrat de concession. Vinci a demandé au gouvernement d'y introduire un avenant mais le gouvernement a préféré saisir le Conseil d'Etat avant de s'engager. Ce dernier préconise le lancement d'un nouvel appel d'offres, la concession accordée à Vinci doit donc être résiliée.

Le réaménagement de Nantes Atlantique reporté à 2025 ?

Le gouvernement promet que les travaux de modernisation de l'aéroport nantais seront lancés en 2021 mais les partisans d'un transfert à Notre-Dame-des-Landes n'y croient pas. Dans un communiqué, Bruno Retailleau, sénateur LR de Vendée, estime que ce chantier ne pourra pas démarrer avant 2025 et il dénonce "l'amateurisme et le cynisme" du gouvernement. La présidente de région, Christelle Morançais, appelle quant à elle le gouvernement "à cesser les fausses promesses".