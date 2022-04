Vingt-deux bus de la STAN au garage, des perturbations sur les lignes de Nancy

Vous avez peut-être eu des soucis lundi 4 avril dans les transports en commun à Nancy: certains bus ne sont carrément pas passés à l'heure prévue. La raison? Vingt-deux bus de la STAN, la société de transport en commun, sont au garage, en attendant une réparation ou une révision.

Retour progressif à la normale

Kéolis, le gestionnaire du réseau, a fait en sorte de préserver les lignes les plus fréquentées : la une, la deux, la trois et la quatre. À elles seules, elles prennent en charge plus de 75% des voyageurs quotidiens. Sur les autres lignes, quatre passages sauteront mardi 5, sur la ligne 20, la 22 et la citadine qui va à la gare.

La Stan indique sur son site un retour progressif à la normale. - Capture d'écran du site de la Stan.

Un manque de mécaniciens?

Vingt-deux bus bloqués au dépôt, c'est l'occasion pour la CGT de dénoncer un manque de mécaniciens qui serait chronique. Selon le syndicat ces bus à l'arrêt seraient le symptôme d'un manque de bras, _"au bas mot il manque huit mécanos"_s'indigne Jean-Paul Piant. Pas du tout répond Kéolis : il y a assez de personnes au service technique. Le souci viendrait d'une accumulation d'imprévus.

Il y en a eu deux la semaine dernière : un pépin sur les lignes 1 et 2 qui force une révision des véhicules, et le froid du weekend, qui viennent s'ajouter aux révisions de printemps de certains bus qui étaient prévues de longue date.