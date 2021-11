Vingt voitures crèvent simultanément sur l'autoroute A61 au sud de Toulouse

Ce mardi matin, vingt voitures qui circulaient sur l'autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne ont crevé après que l'une d'elle a percuté un plot. Explications.

Les gendarmes de Haute-Garonne sont intervenus sur l'autoroute A61 ce mardi 2 novembre, un peu avant 8h car 20 voitures ont crevé quasiment en même temps. Alors que les véhicules circulaient dans le sens Toulouse-Narbonne, une voiture a percuté un "gros bloc noir, posé sur le sol sur lequel il y avait une balise rectangulaire avec des bandes blanches et rouges", précise l'Escadron départemental de sécurité routière. Le bloc a alors explosé en plusieurs morceaux, et les véhicules suivants ont crevé, parfois un, deux, voire trois pneus.

Pas de blessé

Les gendarmes de Villefranche-de-Lauragais et de l'Escadron départemental de sécurité routière sont intervenus pour sécuriser l'autoroute et faire stationner les véhicules sur la zone de travaux. Il y a eu quelques ralentissements, mais heureusement aucune collision et aucun blessé. Tous les véhicules ont été remorqués pour dépannage.