Violences urbaines à Toulouse : de nouvelles restrictions dans les transports ce mardi soir

Ce mardi soir, l'offre de transport est une nouvelle fois perturbée dans l'agglomération de Toulouse. C'est le cinquième soir de suite après le début des violences urbaines qui ont fait suite à la mort de Nahel .

ⓘ Publicité

Dernier départ de métro à 23h30

Ce mardi soir, la ligne A du métro ne circulera pas entre les stations Basso Cambo et Arènes à partir de 22h. Sur la ligne B, les stations Empalot et Trois Cocus ne seront plus desservies.

Sur les deux lignes, les derniers départs de chaque terminus auront lieu à 23h30.

En ce qui concerne le tramway, les derniers départs de la ligne T1 du Tram s'effecturont à 20h03 de MEETT, 20h04 d'Odyssud et à 21h13 de Palais de Justice.

Réseau de bus interrompu à 23h

Plus aucun bus ne sera en circulation après 23h, sauf ces quelques exceptions :

La ligne 31 est prolongée jusqu'aux Arènes après les derniers départ du Tram.

À partir de 22h, la ligne 18 sera interrompue.

Les lignes L4, L5, et 44 suivront un itinéraire modifié.

Enfin, la ligne Téléo sera interrompue dès 22h.