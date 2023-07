Violences urbaines à Toulouse : fermeture anticipée des transports en commun ce dimanche

Les transports publics toulousains fermeront plus tôt ce dimanche soir, conformément aux directives du ministère de l'Intérieur après quatre nuits d'épisodes de violences urbaines dans l'agglomération toulousaine. Si la nuit de samedi à dimanche a été plus calme, il y a tout de même eu des dégradations commises dans le quartier Bellefontaine. Au total 19 interpellations ont eu lieu suite à une quinzaine de véhicules qui ont brûlé, la dégradation d'une benne de chantier, et des incendies de containers poubelles dont l'un s'est propagé à une vitrine de magasin.

La régie de transport Tisséo prévoit une fermeture anticipée des lignes de bus, tramway et métro, selon les mêmes horaires que samedi soir :

-Tramway, bus et Téléphérique : fermeture à 20h

- Métros : Fermeture à 20h des stations entre Arènes et Basso Cambo sur la ligne A, des stations Empalot et Trois Cocus sur la ligne B. Les derniers départs sur les lignes A et B auront lieu à 23h30 des terminus.

Des drones toujours autorisés dans 11 communes

A partir de 18h ce dimanche et jusqu'à lundi 6h l'utilisation des drones par les forces de l'ordre est autorisée à Toulouse et dans dix communes : Portet-sur-Garonne, Roques-sur-Garonne, Muret, Cugnaux, Saint-Orens, Labège, Balma, Beauzelle, Léguevin et Plaisance-du-Touch. "Les forces de sécurité pourront ainsi bénéficier d’une vision grand angle afin de pouvoir identifier et prévenir rapidement le risque d’incident, tout en limitant l’engagement des forces au sol" prévient la préfecture.