Violences urbaines en Isère : plus de trams ni de bus à partir de 18 heures à Grenoble

On prend les mêmes, et on recommence. Le service des trams et des bus de la TAG s'est arrêté à 18 heures ce dimanche, confie Georges Garcia, responsable du CHSCT de la TAG, à France Bleu Isère. La décision a été prise hier soir, un peu moins de 24 heures avant qu'elle ne soit effective. La veille, la TAG avait pris la même décision au vu du contexte dans l'agglomération grenobloise, en Isère et partout en France avec des pillages et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.

La question se pose désormais de renouveler la décision pour lundi soir. Une réunion est prévue ce dimanche soir pour déterminer si c'est le cas, confie Georges Garcia.

