Violences urbaines : les bus et trams d'Île-de-France prolongés jusqu'à 22h ce mardi soir

Les transports de surface d'Île-de-France, bus et trams, sont prolongés d'une heure à partir de ce mardi soir. Ils retourneront au dépôt au plus tard à 22h "pour préserver la sécurité des agents et voyageurs" selon Île-de-France Mobilités (IDFM).

ⓘ Publicité

L'autorité régulatrice des transports en Île-de France invite "les voyageurs à anticiper leurs déplacements dès maintenant". Depuis le début des émeutes la semaine dernière, plusieurs bus et tramways ont été pris pour cible. Ils regagnent leur garage plus tôt chaque jour, depuis jeudi soir. Certaines lignes arrêtent leur service dès la fin d'après-midi.

En Île-de-France, 39 bus ont été brulés depuis le début des émeutes. Trois lignes de tramway ont été particulièrement touchées. Une rame du T6 a été calcinée à Clamart. Une rame du T10 a été attaquée au cocktail molotov à Chatenay Malabry. Le trafic reste interrompu sur la ligne du T5 en raison de dégâts sur la voie.

Les violences urbaines de ces derniers jours ont causé "au moins 20 millions d'euros de dégâts" selon une première estimation réalisée par Île-de-France Mobilités.