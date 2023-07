Violences urbaines : les transports en commun finiront encore une fois plus tôt à Paris, Marseille et Lyon

Après plusieurs nuits d'émeutes , les transports en commun seront une nouvelle fois à l'arrêt plus tôt que d'habitude à Marseille, à Lyon et à Paris. Depuis cinq nuits, des violences urbaines ont éclaté dans de nombreuses villes en France, consécutives à la mort de Nahel, un jeune homme de 17 ans tué par un tir de police.

À Paris, les bus et tram s'arrêteront à 21h. Laurent Nuñez assure que le dispositif de maintien de l'ordre est maintenu dans la capitale pour la soirée et la nuit de dimanche : 7.000 policiers et gendarmes mobilisés sur Paris et la proche banlieue.

À Marseille, l'interdiction de manifestation est reconduite ce dimanche. Les transports en commun (métros, bus et tramway) seront également fermés plus tôt, comme les deux derniers jours, à 18 heures, annonce la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

À Lyon, la société exploitante TCL indique sur son compte Twitter que "les mesures de circulation sont reconduites pour ce dimanche". Les lignes de bus et tramway circuleront jusqu’à 20h.