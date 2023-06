Violences urbaines : pas de transports publics après 21h au Mans, malgré Le Mans Classic

Pas de dérogation pour Le Mans : comme partout en France, les transports en commun par tramway et bus s'arrêteront à 21 heures ce vendredi soir et ce week-end. Le ministère de l'Intérieur a demandé aux préfets de faire appliquer cette mesure partout en France, suite aux émeutes des deux derniers jours.

France Bleu Maine a obtenu auprès de la préfecture de la Sarthe confirmation que cette décision s'applique au Mans, alors que les transports en commun devaient au contraire être renforcés et prolongés. Pour permettre au public de se rendre à Le Mans Classic et d'en revenir, le tramway devait circuler plus tard dans la nuit, jusqu'à 23 heures. La Setram a renforcé la cadence sur la ligne T1 qui dessert le circuit.

La préfecture de la Sarthe précise que le public de Le Mans classic est en train d'être directement prévenu de ce changement.

Deux tramways ont été caillassés ce jeudi soir dans la soirée dans les quartiers Sud du Mans, alors que la Setram avait pris la décision de faire revenir au dépôt l'ensemble des rames avant l'heure de fin de service. Les arrêts de cinq arrêts de tram ont aussi été cassés sur la ligne T2, qui dessert les Sablons.