Violences urbaines : reprise normale des transports en commun ce mercredi soir

Alors que l'accalmie se confirme en France sur le front des émeutes, la circulation des bus et des tramways va pouvoir reprendre "normalement" ce mercredi soir. Annonce du ministre des Transports Clément Beaune sur Twitter. Il précise que des "dérogation localisées pourront s'appliquer en fonction de la situation". Le service était arrêté à partir de 21h00 en raison des émeutes déclenchées par la mort de Nahel.

ⓘ Publicité

Les tramways et les autobus d'Île-de-France ont été pris pour cible dès la première nuit de violences et ils devaient regagner leur garage tôt chaque jour depuis jeudi soir, dès 21h00 puis dès 22h00 mardi soir, une mesure répliquée dans de nombreuses villes françaises. Certaines lignes arrêtaient leur service dès la fin d'après-midi. Les trains, RER et métros n'étaient pas concernés.

16 millions d'euros de dégâts selon la région Île-de-France

Une quarantaine d'autobus et un tramway ont été détruits en Ile-de-France lors des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel, le 27 juin à Nanterre. La région Île-de-France a chiffré le total des dégâts à 16 millions d'euros. Des ordres de grandeur confirmés par Ile-de-France Mobilités (IDFM) concernant le matériel visé, mais qui évoque "au moins 20 millions d'euros de dégâts" pour les transports publics dans la région.

Des dépôts de bus ont été incendiés à Aubervilliers, Provins, Evry, le Blanc-Mesnil, Dugny ou Savigny-sur-Orge. Dix stations de tramway ont été détruites sur les lignes T5, T6, T8 et T9 pour un montant de 2 millions d'euros.