Les TER vont à nouveau pouvoir circuler sur la virgule de Sablé. Ce raccourci entre Angers et Laval était fermé depuis plus de 6 mois en raison d'un problème technique.

Les trains circuleront à nouveau entre Sablé et Laval à partir du 27 août, via la ligne à grande vitesse et la virgule de Sablé. Ce raccourci de 3 km a été ouvert en juillet 2017, en même temps que la LGV vers Rennes. Son intérêt est de diviser par deux le temps de parcours entre Angers et Laval, grâce aussi à des TER équipés pour rouler sur une ligne à grande vitesse, un cas unique au monde.

C'est aussi ce caractère unique qui posait problème : les TER étaient mal détectés quand ils roulaient sur la LGV. Toute la sécurité en dépend : quand un train est détecté dans une zone, le signal derrière lui passe automatiquement au rouge. C'est à cause de ces doutes sur la sécurité que les "TER virgule" ne circulent plus depuis le 22 janvier.

La SNCF et Eiffage, qui a construit et gère la ligne, cherchaient depuis à garantir la détection de tous les trains. Ils ont testé plusieurs approches, par exemple utiliser deux rames au lieu d'une. La solution retenue passe finalement par des équipements électroniques et leur réglage. "Nous utilisons un amplificateur qu'on pourrait comparer à un amplificateur d'antenne. Les essais ont été concluants et nous avons obtenu la certification d'un organisme indépendant, Certifer" précise Patrick Leweurs, directeur de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays de la Loire à SNCF réseau.

Confiance à reconstruire

Cinq allers-retours quotidiens Rennes / Nantes circuleront donc à partir du 27 août et la région Pays de la Loire veut atteindre les huit rotations par jour à la fin de l'année. Mais comment réagiront les passagers ? "Le service a été interrompu, il a repris, a été à nouveau interrompu sans qu'on connaisse, en tous cas au début, les raisons et les délais... il y a quand même de la confiance à regagner" estime Marc Joulaud, le maire (LR) de Sablé.

Il demande à la SNCF de lancer une campagne de communication "au moins dans les gares et vers ceux qui s'étaient abonnés", pour expliquer que la phase "expérimentale" est maintenant terminée.