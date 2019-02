Vis ma vie de frontalier sur l’A31, l’un des pires points noirs de France

France Bleu Lorraine a recensé les pires points noirs sur les routes et dans les trains en France. Dans le nord de la Lorraine, l’A31 entre Thionville et le Luxembourg se transforme souvent en enfer pour les frontaliers. Ils racontent leur vie.

France Bleu Lorraine dévoile une carte de France qui recense les pires points noirs des transports sur les routes et dans les trains. L'A31 est clairement une galère quasi quotidienne pour les frontaliers, surtout entre Thionville et la frontière avec le Luxembourg. Si le covoiturage était généralisé, leur calvaire pourrait s'adoucir. Il n'y a en moyenne qu'1,2 personne par voiture.

Mais nous avons rencontré des frontaliers exemplaires qui se donnent rendez-vous tous les jours sur le parking de l'étoile, à Florange. Abdeslam habite à Fameck, Abdel Nasser à Hagondange et ils travaillent chez Luxair. "On se retrouve à 5 heures le matin, une heure avant de commencer le travail. Mais s’il y a un embouteillage, on est foutu".

A quatre dans une voiture

Et ils sont exemplaires car ils roulent à quatre dans la voiture : "Mais ce n’est pas facile de trouver de bons covoitureurs qui tiennent dans la durée. Il faut respecter les horaires, car certains sont en retard, ils ont du mal à vivre en communauté".

Et les places de parking sont-elles suffisantes ? "_Le parking de l'étoile commence à être saturé. Surtout, si on est du poste de l’après-midi, il faut attendre parfois u_ne demi-heure avant qu’une place se libère". Et pourtant le parking de l'étoile compte 150 places.

