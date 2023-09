Visite de Charles III à Paris et Versailles : les perturbations attendues

Jane BARLOW et Pool

Stationnement interdit, rues fermées à la circulation... Les contours de la visite du roi Charles III en France se précisent. Le souverain arrive à Paris ce mercredi 20 septembre pour une visite d'État de trois jours. le roi Charles est d'abord attendu à l'Arc de Triomphe où il sera accueilli par Emmanuel et Brigitte Macron. Le périmètres de sécurité sur les Champs Élysées doit lui encore être précisé.

Dans la soirée, les chefs d'État et leurs conjointes doivent dîner au château de Versailles (Yvelines). Là aussi, un périmètre de sécurité est mis en place. Dès mardi 19 septembre à 20 heures, le stationnement sera interdit sur les axes menant au château (voir carte ci-dessous). Sur ces axes, et plusieurs grandes avenues, la circulation sera coupée mercredi 20 septembre, de 16 heures à minuit.

Château de Versailles fermé

Pour permettre les préparatifs de ce dîner, les jardins et le château de Versailles seront fermés au public, mercredi 20 septembre, toute la journée. Plus largement, le préfet des Yvelines recommande d’éviter "dans la mesure du possible" le secteur.