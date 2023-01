Visite des nouveaux trains made in Hauts de France bientôt sur les rails de la région

Le Regio2N premium qui circulera sur la ligne Maubeuge-Paris et Boulogne-Paris, fabriqué à Alstom Crespin

D'ici quelques mois les usagers des lignes Boulogne-Paris et Maubeuge Paris voyageront dans des Regio2n Premium, sur 2 étages aux couleurs des Hauts de France, sièges bleu nuit et rambardes vertes.

ⓘ Publicité

Les Regio2N premium aux couleurs des Hauts de France seront livrés en 2023 et 2024 © Radio France - Rafaela Biry-vicente

Des trains beaucoup plus spacieux avec prises 220v et usb individuelles, un espace bagage renforcé, des espaces vélo avec attache pour accrocher les cadenas, et petite révolution un plancher chauffant qui permettra d'avoir un chaleur "très homogène" dans les wagons explique Jacques Ribeyrolles, directeur du projet chez Alstom Crespin.

Des trains beaucoup plus accessibles aussi aux personnes à mobilité réduite avec des toilettes très spacieuses, juste à côté un espace qui peut accueillir 2 fauteuils roulants avec un bouton SOS pour prévenir d'une difficulté.

Toilettes pour les personnes à mobilité réduite dans les futurs TER des Hauts de France © Radio France - Rafaela Biry-vicente

Des trains plus confortables avec une maintenance plus rapide en cas de problème

Ce train compte plus de 460 sièges, plus de 640 dans la version TER, des TER avec de nombreux afficheurs de ligne pour suivre les différents arrêts ou regarder les spots publicitaires de la région. Les sièges également bleu nuit seront également plus confortables avec une inclinaison plus importante qu'avant assure Jacques Ribeyrolles.

Intérieur des futurs TER Hauts de France fabriqués à Alstom Crespin © Radio France - Rafaela Biry-vicente

Des trains dernière génération avec un nouveau système de signalisation qui permettra aussi un meilleur trafic assure Jean-Baptiste Eyméoud, Président d’Alstom France : "des systèmes plus robustes qui permettent de multiplier les dessertes".

La mise sous tension des trains sera aussi beaucoup plus rapide qu'avant 15 minutes contre 40 pour les corails, et la maintenance en cas de problème sera aussi plus rapide avec des systèmes "intelligents" qui permettent d'évaluer en temps réel l'équipement

"Les dépôts de maintenance pourront commencer à s'organiser avant que le train rentre sur le technicentre. Il n'y a pas de perte de temps de prédiagnostic puisque le train sait le faire lui même".

Une visibilité jusqu'en 2026-2027 pour les salariés

La région a déjà commandé 33 rames pour près de 600 millions d'euros, un investissement important mais nécessaire revendique Xavier Bertrand le président du conseil régional pour un meilleur confort et service des usagers mais aussi pour l'emploi. Il rappelle que la fabrication de ces trains a permis la création de "400 CDI et les emplois sur le site sont confortés", avec une visibilité jusqu'en 2026-2027 ajoute Jean-Baptiste Eyméoud

Les premiers trains entre les Hauts-de-France et Paris seront livrés cette année et l'année prochaine, quand aux TER ce sera en 2024 et 2025.