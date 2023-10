Visite du chantier de l’A69 : la sortie scolaire qui fait polémique

Le collège des Portanelles de Lautrec a organisé, pour les élèves volontaires, une visite du chantier de l'autoroute A69. Les parents l'ont appris via la plateforme numérique de l'établissement : l'ENT.

Une sortie, sur temps le scolaire, qui s'inscrit dans le cadre de la semaine "Acteurs pour la Planète". Pour faire la promotion de ce programme, le collège indique aux parents qu'il s'agit de présenter aux élèves les métiers des travaux publics et vante : "les innovations mises en place par les entreprises de Travaux Publics pour décarboner leurs activités ou les infrastructures réalisées pour préserver la planète et ses ressources".

Une plaisanterie

Une sortie qui a été visiblement repoussée pour le moment. Elle était prévue le 10 octobre initialement. Une information qui a été révélée par le syndicat Sud Tarn, qui s'insurge. Pour Bérangère Basset, la porte-parole du syndicat Sud, rien ne va dans ce projet : "On a cru d'abord à une plaisanterie tellement c'est grossier comme argumentaire. Des sorties contestables, il y en a souvent dans l'Education nationale. L'École est devenue un lieu de professionnalisation, donc des sorties pour découvrir des métiers, il y en a beaucoup. Ce n'est pas forcément le rôle que l'on donne à l'école, mais ça, on sait que ça se pratique. Ce qui nous choque surtout, c'est que là, c'est sur un dossier très politique, à un moment où il y a une grosse opposition à l'A69. C'est un projet très controversé et ce qui nous choque surtout, c'est tout le discours pour enrober cette sortie et la présenter comme une visite sur un chantier exemplaire en terme d'écologie."

Position du rectorat ?

Jean-François, un papa, a fait savoir son désaccord. Selon lui, les collégiens eux-mêmes n'ont pas été très motivés par cette sortie scolaire un peu particulière. "Sur l'ENT, une maman a dit que c'était lamentable, qu'on n'avait pas à faire prendre parti aux enfants de cette façon en leur disant Venez voir comment on fait pour arracher des arbres et couler du béton et en expliquant que ça va sauver la planète. Mais il y a une mère qui lui a répondu qu'on devait laisser les enfants en dehors de ça. Moi, je juge que non. Nos enfants, on n'a pas à les laisser en dehors de ça. C'est eux qui vont payer les conséquences de tout ça. Je ne comprends pas l'attitude du collège. Est-ce que ça vient du rectorat ? Mais je sais que ma grande, elle a 13 ans et elle est en quatrième, m'a dit qu'aucun de ses copains ne veut y aller."

France Bleu Occitanie a contacté la Direction des Services départementale de l'Education Nationale du Tarn qui confirme que la sortie a été repoussée mais qui ne donne pour le moment pas d'autres informations.