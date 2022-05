Paris : visite du chantier de la ligne 1 du métro partiellement fermée pendant cinq jours

La RATP profite des vacances scolaires et du week-end du 1er mai pour faire des travaux conséquents sur la ligne 1 du métro. Le chantier nécessite un arrêt total de la circulation entre les stations Porte Maillot et Concorde.

Ils ne représentent que 10% des chantiers menés sur le réseau RATP, mais ce sont les plus visibles (et les plus gênants) pour les voyageurs : les chantiers qui nécessitent des fermetures de ligne. L'un d'entre eux est en cours, sur la ligne 1. La plus ancienne des lignes du métro parisien est ainsi fermée, depuis samedi dernier et jusqu'au mercredi 4 mai inclus, entre la Porte Maillot et la place de la Concorde. Il s'agit de remplacer un appareil de voie situé à proximité de la station Charles de Gaulle-Etoile.

Ces travaux étaient prévus depuis un an et demi © Radio France - Sarah Tuchscherer

"Il permet aux trains de changer de voie, explique Praveen Baskaranathan, responsable de la maintenance patrimoniale à la RATP. L'aiguillage n'est qu'une partie d'un appareil de voie. En l'occurrence celui-ci permet de raccorder la ligne 1 à la ligne 6. Cela sert pour la circulation des trains de travaux mais aussi en cas d'incident pour pouvoir continuer à faire circuler le reste de la ligne. C'est précisément ce qu'on fait lors de ce chantier puisqu'au-delà de la porte Maillot d'une part et de Concorde d'autre part, les trains continuent à rouler". La portion en question, qui fait une trentaine de mètres au total, datait de 1962. Elle sera entièrement remplacée par une nouvelle. Le changement ne concerne pas que le rail mais aussi les traverses, la piste de roulement (puisque la ligne 1 est sur pneumatiques), les barres de guidage et le ballast.

Bus renforcés

L'opération est longue et complexe. Durant cinq jours, 24h/24, elle aura mobilisé 300 personnes au total et donc paralysé le trafic entre cinq stations de la ligne 1, sur laquelle on a compté 360.000 voyages quotidiens l'an passé. "Ça permet de maintenir un haut niveau de performance de nos infrastructures, précise Praveen Baskaranathan. Les travaux de nuit ne peuvent se dérouler qu'à la fermeture du service, entre 1h30 et 4h30. Pour les travaux les plus conséquents, cela ne suffit pas". En attendant la fin des travaux, jeudi matin, la RATP invite ses voyageurs à emprunter des itinéraires alternatifs : la ligne A du RER ou les lignes de bus 42 et 73, ces deux dernières ayant été spécifiquement renforcées. Le calendrier, en pleines vacances de printemps, a aussi été choisi pour limiter au maximum l'impact de cet arrêt de circulation.