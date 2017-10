Visite du garage-atelier : les rennais découvrent les rames de la nouvelle ligne de métro

Tout le week-end, le garage-atelier de la ligne B du métro rennais ouvre ses portes, pour permettre aux visiteurs de découvrir les nouvelles rames. Il est aussi possible de déposer son CV pour travailler au sein du réseau Star et Keolis.

C'est l'attraction du week-end : les deux premières rames de la ligne B du métro sont présentées aux visiteurs. Plus spacieuses, plus lumineuses, les rennais venus au garage-atelier pour l'occasion sont unanimes : "j'habite près de Gayeulles, j'ai vraiment hâte de pouvoir les utiliser, et je suis très contente de pouvoir déjà les voir" s'enthousiasme Brigitte. C'est une opportunité à ne pas louper : passé ce week-end, il faudra probablement attendre la mise en service, prévue à l'été 2020, pour pouvoir à nouveau monter à bord.

Les visiteurs écoutent avec attention l'historique du chantier de la ligne B © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"On attend 10.000 à 15.000 visiteurs sur le week-end, mais on pourrait bien dépasser ce chiffre" estime Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole. Dès l'ouverture, le garage-atelier s'est en effet rempli de curieux venus se renseigner sur les avancées du chantier et les caractéristiques des nouvelles rames. Un circuit balisé est mis en place sur le site de la Maltière pour faire également découvrir aux visiteurs le portique de lavage, les locaux techniques, ou encore le train de travaux qui sert à la maintenance des voies.

"Ce sont des rames légèrement plus courtes en longueur mais nettement plus larges que sur la ligne A, avec 2,65 m de large contre 2,08 m, explique Thierry Courau, directeur communication de la Semtcar. Les surfaces vitrées sont plus larges. Et surtout on est sur des technologies numériques, avec des écrans d'informations voyageurs à l'intérieur. On aura aussi la possibilité de passer d'une voiture à l'autre, comme dans un train".

Des rames plus spacieuses et lumineuses pour la ligne B du métro rennais © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Des écrans interactifs permettent d'informer les voyageurs en temps réel © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Un chantier étalé jusqu'à 2020

Après ces deux premières rames reçues depuis juin, les autres devraient arriver progressivement sous un an. Car avant la mise en service en 2020 pour transporter de 113 000 à 200 000 voyageurs par jour, il faudra d'abord les tester pour vérifier leur bon fonctionnement. "Les tests de roulage vont se faire dans un premier temps sur la fin de cette année et début d'année prochaine, sur les 300 mètres de voie de liaison au garage atelier. Ensuite à partir de l'été 2018, sur les deux premières stations, et puis en 2019 sur l'ensemble de la ligne, afin que toutes les rames puissent être testées complètement", explique Thierry Courau.

Le tunnelier Élaine est quant à lui arrivé à la station Gros-Chêne au début du mois, et va maintenant poursuivre sa route vers la station Gayeulles. Il devrait atteindre son puits de sortie en février prochain.

Les métiers du métro à l'honneur

Les réseaux STAR et Keolis Rennes profitent aussi de ces portes ouvertes pour faire découvrir les métiers du métro, et peut-être susciter des vocations chez certains. "On présente les métiers qui vont être impactés par la nouvelle ligne de métro. L'idée c'est de faire de la mobilité interne en priorité, mais on pourra aussi ouvrir ces postes à d'autres personnes" indique Julie Géhan, responsable du recrutement pour STAR et Keolis.

De nombreux panneaux présentent les différents corps de métier travaillant sur le métro © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Parmi les métiers concernés, les postes de commerciaux mais aussi agent de contrôle ou agent de maintenance. Seules quelques personnes ont déposé leur CV samedi matin, mais "il y a une vraie curiosité sur ces métiers, qu'on ne trouve pas dans une entreprise ordinaire. Certains viennent aussi se renseigner pour des membres de leur famille ou des connaissances".

Informations pratiques : les portes ouvertes se poursuivent tout le week-end de 10 heures à 18 heures. Le stationnement étant impossible sur place, une navette gratuite passe toutes les 6 minutes pour relier le site à l'esplanade Charles de Gaulle.