Visite du roi Charles III à Bordeaux : des perturbations de circulation à prévoir

Le roi Charles III et la reine Camilla le 16 septembre lors de la course hippique des St-Leger Stakes.

J-3 avant la visite de Charles III et Camilla à Bordeaux . Attendu dès mercredi à Paris, le couple royal se rendra ensuite en Gironde. Le roi et la reine arriveront vendredi peu avant 13h par avion à l'aéroport de Mérignac. Accueil officiel à la mairie, bains de foule dans le centre-ville, rencontre avec des sinistrés des incendies de l'été dernier ou encore déplacement dans un vignoble écologique... Le programme est chargé mais certains détails, bien gardés, restent pour le moment secret, notamment les perturbations de circulation à prévoir.

Dans quel tramway de quelle ligne monteront Charles III et la reine ce vendredi ? "C'est confidentiel pour le moment, mesure de sécurité oblige", nous dit-on à la mairie de Bordeaux, tout comme chez TBM, le réseau de transports en commun de la métropole bordelaise. Les derniers détails seront dévoilés la veille.

Selon nos informations, un premier bain de foule serait prévu place Pey-Berland, avant une réception officielle au palais Rohan. Le petit tour royal en tram se ferait ensuite de la place des Quinconces jusqu'à celle de la Bourse où un concert sera donné en l'honneur du couple royal.

Et sans surprise, le passage des bus et des trams seront perturbés. La préfecture de la Gironde prépare un arrêté qui sera rendu public ce mercredi. Il règlementera le stationnement et la circulation avec les coupures de trafic à prévoir à certains moments donnés.

Une visite d'Etat qui n'occasionnera cependant pas les mêmes conséquences qu'en 2003. Cette année-là, lors de la venue à Bordeaux de Vladimir Poutine, certaines plaques d'égout avaient du être scellées par mesure de sécurité.