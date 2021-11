Visite ministérielle à Limoges : J-B Djebbari annonce 500 M d'euros pour le déploiement des bornes électriques

Priorité aux territoires les moins denses

C'est un peu noël avant l'heure pour les propriétaires de véhicules électriques. Le Ministre des transports, Jean Baptiste Djebbari, n'est pas venu les mains vides à Limoges. Dans sa hotte, 500 millions d'euros dont 300 millions exclusivement réservés au déploiement des bornes pour véhicules électriques en milieu rural :"nous ne voulons pas faire les mêmes erreurs qu'avec le déploiement de la 3G et la 4G pour la téléphonie mobile... souvent dans les territoires ruraux, la voiture est le seul moyen de mobilité, donc on a une exigence de doter les territoires les moins denses en bornes électriques. Raison pour laquelle nous concentrons la majorité des aides sur les territoires ruraux sachant que le programme des grands axes et des métropoles est bien avancé," selon le ministre des transports

On voit un vrai boost sur ce marché" - Victor Faurie, directeur de Ranault-Dacia à Limoges

En visite dans plusieurs entreprises de l'ancienne capitale régionale, le ministre des transports n'a pas choisi par hasard le lieu de cette annonce gouvernementale. C'est dans la concession limougeaude du groupe Faurie pour Renault et Dacia que la nouvelle a été dévoilée. Une annonce qui est la bienvenue pour Victor Faurie, directeur du groupe du même nom, car les ventes de véhicules électriques augmentent fortement depuis plusieurs mois :"aujourd'hui, sur l'ensemble de nos ventes, on est à peu près à 60 % de voitures électriques et hybrides sur le mois de novembre. Donc on voit un vrai boost sur ce marché depuis plusieurs mois grâce aux aides de l'état et des constructeurs". Des aides qui ont été prolongées jusqu'au mois de juin 2022.

C'est la 4e visite ministérielle à Limoges de Jean-Baptiste Djebbari en 4 mois. Alors à la question : Etes-vous en campagne à 6 mois des prochaines législatives ? Le Ministre des transports ne dément pas :"Pour répondre concrètement à votre question, _il y a d'abord les présidentielles puis les élections locales, alors à ce moment là, chacun se positionnera et moi aussi!_" Sans oublier de rappeler :"Je suis élu ici, je ne l'oublie pas..." conclut le ministre des transports.