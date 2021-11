Visitez le Griffon le nouveau véhicule blindé du 3eme Rima de Vannes

"On aime sa puissance, sa capacité à franchir des obstacles, à rouler en dehors des axes éventuellement minés et son effet de dissuasion". Le Colonel Faivre chef de Corps du 3eme Régiment d'Infanterie de Marine de Vannes ne tarit pas d'éloges depuis le Mali où le Griffon est déployé sur l'opération Barkhane.

Il faut dire que le "bébé" en impose. Par ses mensurations tout d'abord. 400 Cv, 50 litres au 100 Km (sur terrain plat et à 60 km/h!) 6 roues motrices et directionnelles, 25 tonnes, 7,63 mètres de long, 3 mètres de haut, un blindage renforcé et surtout un arsenal d'armement et électronique au top niveau.

"La vraie différence est liée au système d'information et de communication embarqué" précise le Capitaine Yorik du 3eme RIMA "Le système SIC-S permet un partage de données instantané. Tous les participants à une unité de combat partagent leurs positions, leurs observations. Un véhicule va pouvoir repérer un ennemi, envoyer sa position au véhicule d'à coté qui aura un meilleur angle de tir".

Le poste de tir à bord du Griffon © Radio France - Frédérick Colas

Ainsi, le tireur, à l'abri derrière le pare-brise blindé, les yeux rivés sur une tablette commande avec un joystick une tourelle armée et équipée de caméras jour/nuit.

La tourelle armée et équipée de caméras du Griffon © Radio France - Frédérick Colas

A l'intérieur, c'est un confort exigu pour les 8 places arrière. Avec tout de même la climatisation et de quoi faire chauffer sa ration.