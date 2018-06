Ce dimanche, la vitesse maximale sur les routes secondaires passe de 90 à 80 km/h. A la veille de cette mise en applications, de nombreux motards ont manifesté ce samedi à l'appel, notamment, de la Fédération française des motards en colère (FFMC).

À Paris, quelques centaines de motards ont d'ailleurs manifesté à Paris. Ils dénoncent toujours une mesure selon eux "aberrante" et "pompe à fric". "Non à la sécurité rentière", "État bandit", "Halte au racket Manu", "Édouard aux besoins d'argent", pouvait-on lire sur des pancartes accrochées aux motos, messages au président Emmanuel Macron et au premier ministre Édouard Philippe.

Les manifestations locales