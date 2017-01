Vitesse abaissée à cause de la pollution : 600 verbalisations à Strasbourg

La vitesse est abaissée de 20km/heure encore ce jeudi, à cause de la pollution aux particules fines en Alsace. Depuis le début de la semaine, les CRS de l'autoroute autour de Strasbourg disent avoir verbalisé 600 fois, pour des excès de vitesse.

On vous le répète sur France Bleu Alsace depuis le début de la semaine, il y aura des contrôles. Tant qu'il y aura de la pollution aux particules fines, la vitesse restera abaissée de 20km/heure sur les routes en Alsace.

C’est un arrêté préfectoral et ce n’est pas un conseil mais bien une obligation. Les CRS de l’autoroute ont verbalisé 600 contrevenants en quelques heures lundi et mardi avec un véhicule banalisé, autour de Strasbourg. "Les vitesses sont légèrement abaissées, mais pas suffisamment pour arriver sur les 70km/h, indique le capitaine Nicolas Burgot. Pourtant, les limitations sont indiquées sur les panneaux lumineux."

#Pollution #Alerte #PM10 #Alsace Maintien procédure d'alerte sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin aujourd'hui et demain les 25 et 26/01/17. pic.twitter.com/Wt3534Cbhj