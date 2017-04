Vitesse bientôt réduite à l'entrée sud de Bordeaux : on connait le calendrier

La voie qui relie le pont François Mitterrand au centre de Bordeaux le long de la Garonne va perdre son statut d'autoroute. On y roulera dès cet été à 50 km/h au lieu de 90 km/h. D'autres restrictions sont ensuite prévues. En voici le calendrier.

Bientôt les automoblistes à l'entrée sud de Bordeaux devront réduire leur vitesse. A la sortie de la rocade, entre le pont François Mitterrand et le futur Pont Jean-Jacques Bosc, la vitesse va passer de 90 km/h à 50 km/h car ce tronçon considéré aujourd'hui comme une autoroute ne le sera plus dans quelques mois. et d'autres restrictions sont à prévoir. On en connait maintenant le calendrier.

Moins vite dès cet été

C'est cet été que le changement va débuter sur cet axe qui longe la Garonne et qui est l'une des principales entrées de Bordeaux avec près de 80.000 véhicules chaque jour. Bordeaux Métropole a demandé à l'Etat de déclassifier cette autoroute pour qu'elle devienne un boulevard. Ce sera le cas dès juillet. Conséquence : à la sortie 21 de la rocade, les automobilistes devront alors rouler à 70 km/h pendant quelques centaines de mètres puis à 50 km/h pour arriver doucement sur le rond-point Jean-Jacques Bosc.

Une voie de circulation en moins

C'est là que sera construit le futur pont du même nom livré pour 2021. Le chantier va commencer en septembre. Deuxième gros changement, il va entraîner la réduction du nombre de voies de circulation de 6 à 4 voies sur les berges. L'objectif de Bordeaux Métropole est aussi de créer sur les deux voies qui bordent la Garonne un espace pour les piétons et les cyclistes, exactement comme sur les quais entre le pont de pierre et le pont Chaban-Delmas. Là il faudra patienter car cet aménagement ne sera pas fini avant 2025.