Savoie, France

Il va falloir s'habituer à rouler à 80 km/h vite !

A partir de ce dimanche 1er juillet 2018, la vitesse abaissée de 90 à 80 km/h concernent toutes les routes secondaires sans séparateur central de France. En Savoie et Haute-Savoie, cela représente environ cinq mille kilomètres de voies.

Seules exceptions à cette nouvelle mesure en Savoie : la nationale 90 entre Albeertville et Moutiers et la voie rapide urbaine (VRU) de Chambéry.

La mesure passent mal auprès de certains usagers de la route et notamment des motards : "on fait face à une politique de sécurité routière faite contre les usagers et non pour eux" Sylvie Delrot, la coordinatrice en Savoie de la fédération française des motards en colère.

Tolérance zéro même les premiers jours

En plus d'une amende, "l'axe principal sera la pédagogie. On a besoin d'expliquer aux automobilistes la portée de cette mesure. Il faut qu'ils remettent en question leur routine parce qu'il faut changer de comportement pour sauver des vies" explique le capitaine Arnaud Prenveille, commandant de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) du département de la Savoie.

La quinzaine de radars automatiques présents sur nos routes ont déjà été basculés pour flasher au delà de 80.

France Bleu Pays de Savoie a fait le test pour vous !

Deux reporters de France Bleu Pays de Savoie fait le test pour vous sur cinquante kilomètres entre Chambéry et Albertville. Ils ont emprunté le même itinéraire - sans passer par l'autoroute avec des conditions de circulation normales - et sont partis à la même heure. Résultat : six petites minutes de retard pour la voiture qui roulait à 80 km/h sur les portions de routes des départementales D1006 et D1090.