Vitesse réduite à l'entrée Nord du Mans pour tenter de limiter les bouchons

Le Mans, France

Limiter les ralentissements et les bouchons à l'entrée Nord du Mans : c'est l'objectif du conseil départemental de la Sarthe qui réduit à 70km/h, au lieu de 90km/h, la vitesse maximale autorisée entre le rond point de l'Océane et le rond point de Beauregard. C'est sur ce second ouvrage, situé près du "Parc manceau" que se concentrent les principales difficultés. Entre les véhicules qui arrivent de la rocade et ceux qui viennent de Saint Saturnin ou de l'autoroute, il n'est jamais simple de s'y insérer. Les embouteillages sont fréquents, tout particulièrement aux heures de pointe.

Améliorer la fluidité

"La circulation automobile est comparable à celle de l'eau", argumente Frédéric Beauchef, vice-président du conseil départemental de la Sarthe en charge de routes. "On peut jouer sur le débit, autrement dit sur la vitesse à laquelle les voitures arrivent. Nous avons choisi de réduire le débit en flux entrant et de garder la possibilité d'une sortie à 90km/h pour dégager rapidement le rond-point de Beauregard". L'élu estime que cette mesure permettra "d'améliorer la fluidité" de la circulation à l'entrée Nord du Mans de plus en plus empruntée.