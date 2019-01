Vœux aux Armées d’Emmanuel Macron: de grosses perturbations de circulations en vue à Toulouse

Toulouse, France

Les perturbations sont prévues ce vendredi pendant toute la journée de 7h à 20h. Clairement se sont toutes les rues et les avenues autour de Francazal qui seront interdites à la circulation. Les routes de Saint-Simon, de Seysses et les boulevard de Thibaud seront notamment coupées. Il y aura aussi un impact sur l’autoroute puisque l’échangeur 37, celui du Carrefour de Portet sera totalement fermé.

Au delà des coupures, il faut s'attendre à des bouchons sur l’autoroute A64 et quelques unes des départementales autour de la base militaire (RD 120, RD 24, RD 15, RD 23) .

Des lignes de Tisséo à l'arrêt

Des lignes de bus Tisséo seront tout simplement coupées ce jeudi de 8h à 20h. Les lignes 47, 49, 53 et 87 qui circulent de Basso-Cambo à Cugneaux, Portet-sur-Garonne et Tibaous sont totalement suspendues. Les lignes 57 et 58 seront fortement déviées et perturbés.

Les transports des groupes scolaires de Cugnaux seront assurés, avec de probables retards ou perturbations liés aux conditions de circulation.

Incertitudes autour des Gilets Jaunes

La CGT a en tout cas décidé de ne pas manquer le rendez-vous toulousain du chef de l'État. Le syndicat a fixé un rendez-vous à 14h au rond-point de Thalès (route de Seysses ) pour un rassemblement ce qui devrait rajouter quelques ralentissements.

Manu on vient le 17 à Francazal pic.twitter.com/CK09KfMu7w — UD CGT 31 (@UdCgt31) January 15, 2019

Enfin ce qui pourrait ajouter des difficultés de circulation, c’est évidemment une manifestation ou des blocages organisés par les Gilets Jaunes. Ils y pensent mais savent se sera très compliqué de mettre en place un barrage ou même d’accéder au secteur de Francazal au vue du dispositif policier.

Le détail des routes coupées à Toulouse :

Chemin de Tucaut : section route de Saint-Simon - route de Seysses

Route de Seysses : section Chemin de Lestang / rond-point de Thalès

Chemin de la Saudrune : section route de Seysses / boulevard des Courties

Boulevard des Courties : section chemin de la Saudrune / rond-point du général Pottier

Boulevard de Thibaud : section avenue d-Jean-François Champollion / Chemin de la Saudrune

Le stationnement sera interdit et gênant de 7h à 20h dans les rues suivantes :

Chemin de Tucaut : section route de Saint-Simon - route de Seysses

Chemin de la Saudrune

Boulevard des Courties : section chemin de la Saudrune / rond-point du général Pottier

Le détail des routes coupées à Cugneaux :

Avenue de Joseph Barès (RD 924A),

Chemin de Tucaut à partir du rond-point de Diane jusqu'à la limite communale en direction de Portet-sur-Garonne,

Avenue du Comminges du rond-point Charles Tillon jusqu'à la limite communale en direction de Toulouse,

Route de Toulouse entre l'intersection avec le chemin Petit Jean jusqu'à l'intersection avec le chemin des Bourdettes.

Le détail des routes coupées à Portet-sur-Garonne :

Route de Seysses

Boulevard de Courties, entre le chemin de Candie et la RD 63

L'échangeur 37 de l'A64

Le détail des axes qui ne seront accessibles qu'aux riverains sur présentation d'un justificatif de domicile ou aux salariés des entreprises munies d'une carte professionnelle :