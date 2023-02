Effondrement du pont de Mirepoix : le projet de nouveau pont présenté aux habitants

Image du bureau d’étude INGEROP et du cabinet d’architectes Defol et Mousseigne

Un pont qui s'effondre sous le poids d'un camion. L'accident, rarissime, est encore bien présent dans les mémoires des habitants de Mirepoix-sur-Tarn et des environs. L'effondrement avait fait deux morts : Lisa, une adolescente de 15 ans, qui était avec sa mère dans une voiture et le chauffeur d’un camion, un entrepreneur. Son poids lourd de plus de 50 tonnes est soupçonné d'avoir provoqué l’effondrement de l'ouvrage qui était interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes.

Un nouveau pont "sans limite de tonnage"

Le conseil départemental de la Haute-Garonne avait décidé de reconstruire un nouveau pont au même endroit. Fin 2021, une grande concertation auprès des habitants de la commune et des élus avait été lancée.

Après cette concertation et une étude financière et technique du projet, le Départemental a décidé de construire un pont "bi-poutre mixte". L'architecture retenue permettra d'intégrer le nouvel équipement dans le paysage et favorisera les modes de déplacement doux. Ce futur pont est conçu sans limitation de tonnage, ce qui signifie que son accès peut être ouvert à tous les véhicules jusqu’à 44 tonnes. Il sera doté de deux voies de circulation pour les voitures et les camions et d'une piste cyclable sécurisée et séparée des voies de circulation.

Des aménagements complémentaires

Des travaux de requalification aux abords du Tarn ont aussi été programmés. Côté Mirepoix, un belvédère raccordé à la voie cyclable du pont et un cheminement piéton passant sous l’ouvrage, accessible par un escalier seront réalisés. Côté Bessières, la voie verte du pont sera raccordée à la berge du Tarn.

Les travaux devraient démarrer en 2025 et s’achever en 2026. Le coût chantier et ses aménagements complémentaires ont été 11,3 M€ pour le Département.

