Voici à quoi ressemblera un voyage en métro, bus et tramway dans la métropole lilloise à partir de lundi

On attend environ 200 000 voyages pour la journée de lundi sur le réseau Ilévia de la métropole lilloise, soit 25% de la normale. Pour assurer la distanciation physique entre les usagers, 70% de l'offre est remise en service. Le port du masque sera obligatoire, à partir de 11 ans, et des autocollants font leur apparition dans les couloirs du métro, à bord des rames, des bus : "vous retrouverez une incitation à la distanciation, un personne tous les 1 mètre et un siège occupé sur deux, explique Gilles Fargier, le directeur général d'Ilévia. C'est vraiment un effort collectif que l'on attend des usagers. On doit être engagé ensemble pour circuler en confiance".

On ne pourra pas contrôler chacun des clients, on en appelle à la citoyenneté pour soi et pour les autres.

Ilévia en appelle aussi aux employeurs pour décaler les horaires de bureau, éviter l'heure de pointe entre 8h et 9h. Message qu'applique la Métropole Européenne de Lille, évidemment, avec un quart des 2 800 agents à leur poste de travail. Message que relaie aussi le président de la Mel, Damien Castelain : "C'est de l'intelligence collective et ensemble, on va y arriver.

Soyons intelligents pour réveiller la belle endormie qu'est Ilévia durant cette période de confinement et que l'on puisse monter en puissance.

300 agents mobilisés

Le mot d'ordre, ce lundi, c'est la prévention. 300 médiateurs, agents de sécurité, agents de la police des transports seront présents dans les 11 principales stations du métro qui concentre 60% des voyages du réseau Ilévia (Lille-Flandres, République, Prte des Postes, CHU Eursanté, Roubaix Eurotéléport, Tourcoing Centre,...). En cas de non respect des consignes, le contrevenant risque une amende de 135€.

Pour dépanner les usagers sans masques, des masques en tissus lavables et réutilisables, à 5€ pièce, seront disponibles dans les distributeurs automatiques des principales stations où l'on trouve déjà sodas et friandises. Des flacons de 25ml de gel hydroalcooliques seront également vendus. Enfin, des distributeurs gratuits de solution hydroalcoolique sont installés.

Des stickers au sol

Sur le sol des stations, sur les quais, de nouveaux autocollants font leur apparition : des pas pour matérialiser la distance d'un mètre entre usager.

Dans les bus et rames de métro et tramways, d'autres autocollants sont apposés sur les sièges pour en condamner un sur deux.

Pas de paiement par monnaie dans le bus

Pour éviter tout contact avec les chauffeurs, aucun paiement en monnaie ne sera possible à bord des bus. Privilégiez l'achat de ticket aux bornes des arrêts ou aux agences. Des agents habillés de blousons rouges, les "Welcomers", seront également positionnés dans les principales stations de métro, équipés de terminaux mobiles CB pour acheter des tickets. 3 des 7 agences Ilévia rouvrent ce lundi 11 mai. Enfin, il est également possible d'acheter un ticket via l'application Ilévia sur son smartphone sous Android uniquement.

Le budget nettoyage explose

Sur une année normale, ce sont 4,7 millions d'Euros qui sont consacrés au nettoyage des véhicules. Depuis le début de l'épidémie, ce poste de dépenses a augmenté de 70% : "on est plutôt désormais sur un budget de 8 millions d'euros à la fin de l'année, si on garde ce rythme.

Ce sont des sommes colossales mais nécessaires vis-à-vis de nos clients.

"Il y aura des équipes volantes, dans les principales stations de métro, de tramway, de pôle échange bus, dans la journée pour compléter et amplifier la désinfection au virucide".

Retour du service V'Lille à 100%

Les services de location de vélos en libre-service dans la rue était en sommeil depuis le début de l'épidémie, certaines stations étaient indisponibles.

Gros plan sur l'arrière d'un vélo en libre service de la métropole lilloise, le VLille (ou V Lille). Photo prise à la station Saint Sebastien. © Radio France - Aurélien Accart

Les 223 stations V'Lille fonctionneront toutes à nouveau ce lundi 11 mai avec leurs 2 200 vélos. Il est conseillé de venir avec son gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains avant et après l'utilisation. Il n'est pas recommandé d'utiliser des gants.