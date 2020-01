Voici le détail des routes qui vont revenir à 90 km/h dans l'Indre

Le Conseil départemental a tranché : dans l'Indre, six axes vont repasser à la limitation à 90 km/h. Voici le détail des routes concernées.

Indre, Centre, France

Au total, 219,31 km de routes vont repasser à 90 km/h, soit 4,4% du réseau de départementales de l'Indre. Il s'agit principalement des six axes permettant de rejoindre les départements limitrophes.

Dans le détail, sont concernées :

La D943 Châteauroux - Buzançais - Châtillon-sur-Indre,

La D956 Châteauroux - Levroux - Valençay,

La D951 à partir de la sortie de l'A20, en direction de Saint-Gaultier et du Blanc,

La D927 La Châtre - Neuvy-Saint-Sépulchre - Argenton-sur-Creuse,

La D927b, tronçon qui relie Argenton-sur-Creuse et Saint-Gaultier, puis qui se prolonge sur la D951,

La D940 qui relie La Châtre au département de la Creuse,

La D925 Est, de Châteauroux vers le Cher.

À quel prix ?

Selon un document de travail du Conseil départemental, l'investissement pour remplacer les panneaux de signalisation devrait s'élever à 85 000 euros : 60 000 euros pour la fourniture des supports, panneaux et accessoires, et 25 000 euros pour la pose des équipements, comprenant les moyens humains et matériels.