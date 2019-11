Voici les 13 aménagements prévus sur la Nationale 116 entre Ille-sur-Têt et Prades

Perpignan, France

La Nationale 116 devrait connaitre d’importants travaux ces prochaines années entre Ille-sur-Têt et Prades. Cette section devait initialement être élargie en 2x2 voies, mais le projet –jugé trop cher- a été abandonné en 2016. A la place, l’Etat avait promis des aménagements d’ampleur pour améliorer la circulation et renforcer la sécurité.

Trois ans plus tard, 13 projets d’aménagement ont été retenus par le Dreal, et vont faire l’objet d’une enquête publique pendant un mois à partir de ce mercredi 27 novembre. La population pourra en prendre connaissance lors de deux réunions publiques.

-

Suppression de passages-à-niveau

D’ici quelques années, vous ne devriez plus avoir à franchir un seul passage à niveau entre Perpignan et Prades. Avec le contournement de la ville de Marquixanes, le tracé de la Nationale 116 ne coupera plus la ligne TER. Et le passage-à-niveau de Bouleternère sera remplacé par un pont, où l’on pourra circuler à 90km/h.

Création de créneaux de dépassement

Pour éviter que les automobilistes restent coincés trop longtemps derrière un véhicule lent, un tracteur ou un camping-car, l’Etat propose de créer de nouveaux créneaux de dépassement d’une longueur de 500 mètres entre Marquixanes et Prades, dans les deux sens de circulation. Par ailleurs, les trois créneaux de dépassement existant sur la commune de Vinça seraient rallongés.

Réaménagement des carrefours

Jugés dangereux ou non-conformes, six carrefours devraient faire l’objet de travaux de réaménagement sur les communes de Rodès (RD16), Vinça (RD13G et RD13E) et Eus (RD24). Il est notamment question de construire des ponts ou des tunnels pour éviter aux automobilistes d’avoir à traverser les voies de la Nationale 116.

Deux réunions publiques

Dans le cadre de l’enquête publique, la population est conviée à deux réunions d’information.

A Vinça, le 27 novembre à 18h30, salle Gipulo (17 avenue général de Gaulle)

A Prades, le 11 décembre à 18h30, salle du Foirail.

Les habitants peuvent également s’exprimer sur les registres mis à disposition en mairie de Vinça et Prades, ou par courrier à la Dreal Occitanie.