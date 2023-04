Cannes International Triathlon : les restrictions de circulation

C'est le premier de l'année quasiment. Ce dimanche, la ville de Cannes accueille son triathlon. Et forcément qui dit natation, vélo et course à pied, dit restrictions de circulation. C'est ainsi qu'une grande partie de l'arrière-pays cannois sera emprunté par les cyclistes.

Il n'y a pas de fermeture de routes spécifiques, mais le fait que de nombreux triathlètes les parcourent fera, forcément, qu'il y aura des difficultés de circulation. La prudence est également de mise pour les automobilistes.

Attention sur la Croisette et le boulevard du Midi

Ensuite, un peu plus tard dans la matinée, c'est du côté du centre-ville que se déroulera la course à pied. Pour ce faire, la Croisette et le boulevard du Midi, vers Mandelieu, seront dédiés au parcours. Il sera interdit d'y circuler de 9h à 14h et de 8h30 à 18h sur la partie plus proche du port.

En bref, évitez le bord de mer cannois ce dimanche ou alors pour encourager les triathlètes internationaux.