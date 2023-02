Pourquoi la promenade des Anglais est partiellement bloquée jusqu'à ce jeudi soir

Un convoi exceptionnel en provenance d'Espagne bloque une partie de la circulation sur la promenade des Anglais à Nice : six semi-remorques qui devaient aller à Monaco, mais qui ont pris du retard. Or ces camions ne peuvent circuler que la nuit. Le convoi a donc dû s'arrêter ce jeudi matin en bord de Prom' et bloquer la circulation sur la voie la plus à droite.

Le convoi doit attendre la nuit pour repartir

Ce convoi ne pourra repartir qu'une fois la nuit tombée, et même précisément à 22h. Il va donc falloir prendre son mal en patience, particulièrement ce jeudi soir à l'heure de pointe.

Les autorités conseillent, en attendant, d'emprunter la voie Mathis.